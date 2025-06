Big Brother une Nuno e Luís - A missão que surpreendeu todos!

Há 2h e 34min

No «Dois às 10», o Big Brother volta a surpreender com uma dinâmica inusitada: Nuno e Luís terão de partilhar as mesmas calças durante 24 horas. Após o desafio da t-shirt, esta nova prova visa aproximar os concorrentes e resolver as suas divergências. O Big Brother justifica a iniciativa, dizendo: «Proponho que nas próximas 24 horas estejam unidos». A reação dos participantes é mista, com alguns a encararem a situação com humor e outros com alguma relutância. Carolina, por sua vez, enfrenta a nomeação após recusar um desafio anterior, intensificando o debate sobre a sua postura no jogo. Saiba mais em TVI Player