Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

Há 1h e 55min

Na Atualidade do «Dois às 10», acompanhamos os desenvolvimentos do caso de violência doméstica ocorrido na Madeira, onde um bombeiro de 35 anos foi filmado a agredir a mulher na presença do filho de 9 anos. As imagens, captadas por uma câmara de videovigilância, mostraram o agressor a bater na companheira, enquanto o filho tentava intervir. A vítima foi hospitalizada e está atualmente sob proteção policial. O agressor entretanto foi detido e a vítima corre o risco de perder a visão de um olho.