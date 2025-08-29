Na Crónica Criminal do «Dois às 10», o caso de violência doméstica entre um bombeiro e a mulher voltou a ser comentado. O agressor ficou em prisão preventiva, mas beneficia de proteção especial. Vai ainda recorrer da decisão e pedir a medida de coação menos gravosa (prisão domiciliária).
Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva
Há 1h e 13min
Na Crónica Criminal do «Dois às 10», o caso de violência doméstica entre um bombeiro e a mulher voltou a ser comentado. O agressor ficou em prisão preventiva, mas beneficia de proteção especial. Vai ainda recorrer da decisão e pedir a medida de coação menos gravosa (prisão domiciliária).