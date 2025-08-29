Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva

Há 1h e 13min
Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva - TVI

Na Crónica Criminal do «Dois às 10», o caso de violência doméstica entre um bombeiro e a mulher voltou a ser comentado. O agressor ficou em prisão preventiva, mas beneficia de proteção especial. Vai ainda recorrer da decisão e pedir a medida de coação menos gravosa (prisão domiciliária). 
 

Mais Vistos

06:55

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Há 1h e 34min
1

A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão

Big Brother
Há 3h e 49min
2

'Savata', a nova bailarina da Malveira: As imagens mais hilariantes que vai ver hoje

Big Brother
20 mai, 12:16
3

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Ontem às 11:13
4

«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho

Novelas
21 jul, 14:39
5

Há uma ilha artificial escondida na natureza. Esta piscina portuguesa tem dado que falar

V+ TVI
Ontem às 15:14
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Estas são as fotografias mais bonitas de Cristina Ferreira. E que a podem levar a tomar uma decisão radical

Big Brother
Hoje às 09:34

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

Dois às 10
Ontem às 16:00

Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação

Novelas
Hoje às 09:16

Ele é um possível reforço do FC Porto, mas é a mulher que está a dar que falar

V+ TVI
Ontem às 17:43

Madalena Aragão fez anos e há uma nova foto com João Neves para celebrar

Novelas
Ontem às 16:48

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Há 1h e 34min

TVI PLAYER

Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares

Big Brother
Há 1h e 34min

"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin

Dois às 10
Há 2h e 13min

Terminou o desafio secreto de Jéssica e Afonso e a consequência deixa o concorrente de mãos da cabeça

Big Brother
Ontem às 22:30

A Protegida: Aruna quase apanha Virgílio em momento comprometedor

A Protegida
Ontem às 23:25

Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios

Dois às 10
Há 1h e 6min

Big Brother - Especial - 28 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:45
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Entre os 10 e os 14 anos, menino terá andado de trotineta a atear fogos com fósforos. Muitos transformavam-se em grandes incêndios

Dois às 10
Há 1h e 6min

Bombeiro que agrediu mulher à frente do filho chorou durante toda a sessão no tribunal. Fica em prisão preventiva

Dois às 10
Há 1h e 13min

Beatriz tem um cancro desde os 10 anos. Pais desesperaram quando souberam que tumor não pode ser removido

Dois às 10
Há 1h e 49min

Beatriz vive com um tumor cerebral desde os 10 anos: "temos uma faca espetada, estamos sempre com medo"

Dois às 10
Há 1h e 52min

Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin

Dois às 10
Há 2h e 4min

Carolina Braga voltou para o ex-namorado? Ex-concorrente do Big Brother revela o que aconteceu depois de sair da casa

Dois às 10
Há 2h e 6min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

Novelas
Ontem às 11:13

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial

Novelas
Ontem às 09:49

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN