Bombeiros da Moita já realizaram 15 partos em ambulâncias

No «Dois às 10», recebemos dois bombeiros e o comandante da corporação dos Bombeiros Voluntários do Concelho da Moita, que têm vivido momentos únicos e de grande emoção. Só este ano, já assistiram a 15 partos em plena ambulância, tornando-se responsáveis por mais de metade dos partos realizados nestas circunstâncias em todo o país. Numa altura em que este tipo de situações tem vindo a aumentar, ouvimos os heróis que, com sangue-frio e dedicação, ajudam a trazer novas vidas ao mundo fora das maternidades.