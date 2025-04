Borrego de Páscoa: O método que garante carne macia e saborosa

Há 2h e 4min

No «Dois às 10», o Chef Hernâni Ermida partilhou uma receita de borrego ideal para a Páscoa, com a vantagem de ser perfeita para famílias. O segredo? Cozinhar a baixa temperatura, seja no forno ou no tacho. O chef garantiu que a baixa temperatura não gasta muita energia. A receita foi apresentada como uma «sugestão ótima para a Páscoa», especialmente para quem não quer assar um borrego inteiro. O Chef destacou ainda que a gordura do borrego é saudável, reforçando a ideia de que é uma opção equilibrada. Para acompanhar, o chef sugeriu batatinha nova e ervilhas de quebrar. A preocupação com a dieta também foi abordada, com o chef a revelar que evita hidratos à noite.

