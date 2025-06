Bruna engravidou aos 14 anos: «E agora, o que eu faço?»

Hoje às 11:25

No «Dois às 10», conhecemos a história de Bruna Fortunato, que engravidou aos 14 anos e se tornou mãe aos 15, enfrentando o desafio de uma maternidade precoce ainda muito jovem. Filha de uma mãe que também teve uma gravidez na adolescência, Bruna recorda com emoção o apoio fundamental que recebeu da sua mãe durante os primeiros anos, apesar do choque inicial e da pressão para abortar. Entre desistências e recomeços, Bruna deixou a escola para cuidar da filha Diana, regressou aos estudos, e hoje é personal trainer, partilhando uma relação de cumplicidade e amizade profunda com a filha, que desafia preconceitos e mostra a força de uma mãe adolescente que nunca desistiu de sonhar e lutar por um futuro melhor.