Bruna Gomes surpreende Bernardo Sousa em direto. E ninguém esperava esta mensagem!

Há 3h e 2min

No «Dois às 10», um momento inesperado aqueceu o estúdio quando Bruna Gomes surpreendeu Bernardo Sousa com uma mensagem muito especial em direto. O casal, que se conheceu no «Big Brother Famosos 2» em 2022 e construiu uma história de amor pública e apaixonada, voltou a emocionar o público. Depois do pedido de casamento na noite de Natal de 2023 e do casamento intimista na Madeira em março de 2024, esta declaração ao vivo reforça ainda mais a ligação entre Bruna e Bernardo, deixando todos a suspirar. Não perca esta surpresa carregada de emoção e significado!