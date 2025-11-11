Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»

Há 2h e 43min

No «Dois às 10», Bruno Savate, um dos nomes mais icónicos da história dos reality shows em Portugal, junta-se a nós para comentar e esclarecer todos os detalhes sobre a mais recente polémica que está a agitar a casa do «Secret Story 9». Com a sua experiência e olhar atento, Savate promete não deixar nada por dizer e revelar o que realmente se passa por detrás das câmaras deste fenómeno televisivo.