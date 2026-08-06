Bruno tem cancro raro e não há tratamento em Portugal: “Sinto medo todos os dias”

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No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história de Bruno e Telma. Depois de Bruno ter sido diagnosticado com um tumor raro e agressivo, respondeu de forma positiva aos primeiros tratamentos e foi surpreendido com um pedido de casamento e uma cerimónia organizada pelos amigos. Mas, poucos dias após aquele que foi um dos momentos mais felizes das suas vidas, receberam uma notícia devastadora: o tumor tinha metastizado e, neste momento, não existe tratamento disponível em Portugal.