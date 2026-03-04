Cancro permitiu a Ana realizar um sonho

Há 1h e 17min

No “Dois às 10”, recebemos Ana, um verdadeiro exemplo de superação e prova viva de que vale sempre a pena lutar pelos nossos sonhos, mesmo quando o caminho parece impossível. Depois de enfrentar e vencer dois cancros, Ana transformou a adversidade em força e nunca desistiu do seu maior objetivo: fazer história ao tornar-se a primeira mulher presidente da Junta de Freguesia de Pendilhe.

Entre desafios, tratamentos e momentos de incerteza, encontrou coragem para seguir em frente e mostrar que a doença pode mudar-nos, mas não tem de nos derrubar. Hoje, partilha como o cancro a transformou, mas nunca lhe roubou a determinação, a esperança nem o sonho que a move. Uma conversa inspiradora sobre resiliência, liderança e a força de acreditar.