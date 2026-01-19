Candida auris: saiba identificar os sintomas do fungo que está a preocupar Portugal

Há 3h e 19min

No “Dois às 10”, falamos sobre a Candida auris, um fungo potencialmente mortal que está a preocupar as autoridades de saúde em vários países. Ainda pouco conhecido do grande público, pode provocar infeções graves, sobretudo em ambiente hospitalar, sendo particularmente difícil de tratar devido à sua resistência a vários medicamentos. Transmite-se por contacto e apresenta uma elevada taxa de mortalidade. Afinal, quais são os riscos reais, como se trata esta infeção e que cuidados devemos ter para nos protegermos?