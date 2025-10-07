Cantora portuguesa ocultou diagnóstico de cancro do público. Dois anos depois, conta tudo

Há 1h e 30min

No «Dois às 10», conhecemos melhor Anabela, a mulher por detrás da voz e do talento que o público tanto admira. A cantora e atriz recordou um dos anos mais desafiantes da sua vida: em 2023, descobriu um carcinoma na mama, pouco tempo antes de perder o pai, com quem mantinha uma ligação muito especial. Já tinha vivido o cancro de perto, ao ver a mãe, a tia e a prima enfrentarem a mesma doença, mas desta vez foi a sua vez de lutar. Submeteu-se a uma cirurgia para remover o peito e, embora não tenha precisado de tratamentos, o medo esteve sempre presente. Ainda assim, encontrou força no exemplo das mulheres da sua família e na certeza de que o pai continua a acompanhá-la em pensamento. Agora, ao celebrar 40 anos de carreira, Anabela mostra-se grata, confiante e inspiradora — um verdadeiro exemplo de coragem e amor à vida.