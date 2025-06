Carina Frias abre o coração e fala da relação turbulenta com Luís Gonçalves – Veja a conversa completa

Há 3h e 28min

No «Dois às 10», Carina Frias abre o coração e fala sem filtros sobre a relação turbulenta que viveu com Luís Gonçalves. Numa entrevista marcada pela sinceridade e emoção à flor da pele, a ex-concorrente do «Big Brother 2025» revela momentos difíceis que viveu dentro da casa e que testaram a sua resiliência. Carina fala dos desafios que enfrentou, desde os conflitos até às inseguranças, e como tudo isso a fez crescer nesta experiência.

Nesta conversa íntima, Carina confessa que a participação no reality show tornou-se um ponto de viragem na sua vida, trazendo não apenas fama, mas um processo profundo de autoconhecimento e transformação pessoal.