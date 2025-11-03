Ganhe 5000€ em cartão!
Carla viu a sua vida mudar graças ao «Querido, Mudei a Casa»

Há 32 min
Carla viu a sua vida mudar graças ao «Querido, Mudei a Casa» - TVI

No «Dois às 10», damos a conhecer melhor a história inspiradora de Carla, uma mulher que tem enfrentado a vida com uma coragem admirável. Depois de a vermos no «Querido Mudei a Casa», onde partilhou a sua emocionante jornada, ficamos a saber mais sobre esta mãe dedicada e lutadora. Divorciada há cinco anos e mãe da pequena Constança, de 10 anos, Carla travou uma dura batalha contra o cancro, sempre com o maior medo de não poder ver a filha crescer.

