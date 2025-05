Carolina ameaça sair: «Se é para me prender ao Luís, eu saio agora»

Há 2h e 10min

No «Dois às 10», a tensão escalou quando Carolina foi confrontada com uma situação desconfortável. A nomeação inesperada de Carolina desencadeou uma série de eventos dramáticos. A situação atingiu o clímax quando Carolina ameaçou abandonar o programa. O 'Big' interveio, pedindo para ouvirem e apresentando uma proposta com uma intenção por trás. No entanto, a recusa de Carolina em cumprir as regras levou à sua nomeação e exclusão da prova do líder, demonstrando que as suas ações tiveram consequências. Saiba mais em TVI Player