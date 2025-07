Há 1h e 20min

No «Dois às 10», Carolina Braga dá a sua primeira entrevista após ter conquistado o quinto lugar no «Big Brother 2025». Em conversa com Cláudio Ramos, a ex-concorrente partilha as emoções vividas dentro da casa, revela pormenores inéditos da sua experiência no reality show e fala sobre os planos que tem para o futuro fora do jogo.