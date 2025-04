Carolina e a infância no IPO: «Eu lembro-me do túnel»

Ontem às 11:54

No «Dois às 10», Carolina partilha a sua história de vida desde os dois anos, quando foi diagnosticada com um tumor cerebral. Acompanhada pelo pai, Sérgio, recorda os tempos passados no IPO, onde a infância se desenrolou entre tratamentos e esperança. Sérgio descreve o impacto do primeiro dia no IPO como «muito doloroso», um choque que marcou o início de uma jornada desafiante. Carolina, por sua vez, tenta resgatar memórias daquela época, mencionando o túnel do hospital, um lugar que persiste nas suas recordações. Os internamentos eram frequentes, com sessões de quimioterapia que deixavam Carolina prostrada. A queda de cabelo, um efeito colateral do tratamento, tornou-se algo comum para ela. Apesar das dificuldades, os pais de Carolina sempre foram transparentes sobre a sua condição, contando-lhe tudo o que se passava. A experiência de Carolina no IPO, embora marcada pela doença, também foi um período de crescimento e superação, com o apoio incondicional da família.