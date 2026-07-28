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Carolina esteve perto da pena de morte no estrangeiro: «Preferia que os meus filhos me recebessem morta, do que ficar numa prisão na Indonésia»

Há 3h e 10min
Carolina esteve perto da pena de morte no estrangeiro: «Preferia que os meus filhos me recebessem morta, do que ficar numa prisão na Indonésia» - TVI

No «Dois às 10», Carolina de Freitas Nunes é psicóloga neurológica e decidiu, em maio deste ano, fazer uma viagem até Bali para um retiro espiritual. Para a viagem decidiu levar a mochila que usava para os treinos de tiro desportivo e foram três semanas que lhe permitiram reestruturar-se. No regresso, foi impedida de embarcar. No aeroporto de Bali, foram descobertas 50 munições que Carolina havia esquecido na mochila por distração e que nunca tinham sido detetadas na viagem de ida. A distração no maior pesadelo da vida dela. 
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