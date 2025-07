Carolina Nunes deixa condição para voltar a entrar num reality show: «A Inês Morais não pode entrar!»

Há 2h e 0min

No «Dois às 10», Carolina Nunes conta tudo sobre o fim da sua relação com João Oliveira. Vencedora no voleibol e participante marcante do «Big Brother», Carolina entrou na casa com o objetivo de vencer, mas acabou por encontrar o amor ao lado do personal trainer João Oliveira. No entanto, fora do jogo, as diferenças entre os dois acabaram por falar mais alto e, pouco mais de um ano depois do início do namoro, decidiram seguir caminhos separados. Agora, com um mês de solteira, Carolina revela estar mais feliz do que nunca e focada nos seus novos projetos.