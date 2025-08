Carolina tem doença ultra rara única no mundo

Há 1h e 54min

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sandra e Hélio, pais da pequena Carolina, uma menina com uma doença genética ultra rara, única no mundo — uma condição do cromossoma 6 que lhe apagou 38 genes. Desde os primeiros meses de vida, Carolina revelou ser diferente, enfrentando várias limitações, como a ausência da fala, dificuldades na audição e visão, e a impossibilidade de andar. Emocionada, Sandra partilha como a filha comunica através da língua gestual e como cada palavra dita por Carolina enche a família de esperança e força para continuar a lutar. Hélio revela as inúmeras complicações que podem surgir no futuro e a impotência sentida por não poder aliviar o sofrimento da filha. Nascida no pico da pandemia, a chegada de Carolina trouxe também um desafio enorme à família, que se dedica diariamente aos cuidados da menina, contando com o apoio e o sonho da irmã Eva, que quer ser médica para ajudar a irmã. Com medo do que o futuro reserva, Sandra e Hélio partilham a sua luta e o desejo de ver Carolina alcançar a maior autonomia possível, apelando à ajuda para os tratamentos essenciais que lhe possam garantir uma melhor qualidade de vida.