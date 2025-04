Casa do «Big Brother» dividida - Manuel: «pica-miolos» ou divertido?

31 mar, 10:20

No «Dois às 10», Manuel Rodrigues provoca diferentes reações na casa. Alguns consideram as suas piadas cansativas e inconvenientes, enquanto outros se divertem e apreciam o seu humor. A sua personalidade extrovertida e brincalhona gera opiniões divergentes entre os colegas, criando momentos de tensão e descontração no programa. Afinal, será que ele está a ser um "pica-miolos" ou apenas a tentar divertir o grupo? Saiba mais em TVI Player