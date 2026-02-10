Casal deu abrigo a égua dentro de casa durante a depressão Kristin e o vídeo tornou-se viral

Hoje às 09:57

No “Dois às 10”, recebemos Melissa e Tiago, um jovem casal que viu a sua vida virar notícia durante as últimas semanas, num país assolado pelo mau tempo. Depois da destruição provocada pelo vento, chegaram as inundações e as derrocadas causadas pela chuva, afetando milhares de pessoas. Entre imagens de resgate e de ajuda, há também histórias que mostram que os animais não são esquecidos. Donos de uma quinta, Melissa e Tiago partilham a vida com Jandira, uma égua muito especial que, quando a tempestade chegou, foi imediatamente abrigada dentro de casa, na própria sala do casal. Um gesto de amor e proteção que emocionou o país e que prova que, em tempos difíceis, há mesmo quem tire o cavalinho da chuva.