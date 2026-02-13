Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Casal jovem revela que só terá intimidade depois do casamento: "Tomámos esta decisão de não avançar"

Há 1h e 44min
Casal jovem revela que só terá intimidade depois do casamento: "Tomámos esta decisão de não avançar"

No “Dois às 10”, Fábio e Sandra revelam que a sua história de amor foi construída sobre fé e devoção. Antes mesmo do pedido de casamento, o casal partilhou momentos de oração, reforçando a ligação espiritual que sempre os uniu. Como evangelistas, decidiram viver a intimidade apenas depois do casamento, acreditando que o prazer carnal antes do matrimónio seria um desvio da sua fé. Esta convicção tornou a sua relação ainda mais especial: cada passo foi marcado pela entrega, respeito e valores partilhados. Hoje, enquanto preparam o grande dia, mantêm viva a mesma devoção e gratidão que os guiou desde o primeiro encontro até ao momento em que Fábio ajoelhou-se na praia para pedir Sandra em casamento.

