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Casal lutou 7 anos para ter um filho: “Nem para dar à luz eu servia”

Há 1h e 24min
Casal lutou 7 anos para ter um filho: “Nem para dar à luz eu servia” - TVI

No “Dois às 10”, Isabel e Marco partilham a emocionante e difícil jornada que viveram na tentativa de constituir família. Depois de uma primeira gravidez natural que terminou numa perda ao fim de dois meses, o casal continuou a lutar pelo sonho de ter um filho. Entre sucessivas gravidezes que não chegaram ao fim e anos de tentativas sem sucesso, Isabel confessa o sofrimento, a frustração e o sentimento de inutilidade que a acompanharam, chegando até a ponderar terminar a relação por acreditar que não conseguiria dar um filho ao companheiro. Marco, porém, nunca desistiu dela. Ao longo de sete anos, procuraram todas as soluções possíveis e, quando a esperança já começava a desaparecer, encontraram finalmente uma luz ao fundo do túnel numa clínica no Porto.
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