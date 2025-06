Casamento antecipado por amor: pai da noiva realiza último desejo

Há 3h e 4min

No «Dois às 10», a história de Hélder tocou o coração de todos. Após a descoberta de um cancro, a vida da família mudou drasticamente. A decisão de como partilhar a notícia com os filhos foi ponderada, optando por «ir preparando aos bocadinhos» para o impacto da realidade. A gravidade da situação exigia delicadeza e cuidado. Um dos momentos mais marcantes foi a gravação de um vídeo de despedida. Hélder, ciente do seu destino, deixou uma mensagem póstuma para a família. Nas suas palavras, expressava o lamento por não poder acompanhar o crescimento dos netos: «De poder brincar com os netos, peço imensa desculpa». A mensagem de Hélder era clara: não queria tristeza, mas sim a celebração da vida. A família, unida no amor, procura honrar o seu legado, seguindo em frente com coragem e esperança.