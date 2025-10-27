Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Caso não adormeça dentro deste período, deve levantar-se e voltar ao quarto quando o sono chegar

Hoje às 10:58
Caso não adormeça dentro deste período, deve levantar-se e voltar ao quarto quando o sono chegar - TVI

No «Dois às 10», abordamos uma questão que afeta muitos de nós: será possível recuperar as horas de sono perdidas depois de uma noite mal dormida? Para nos ajudar a perceber melhor como o sono funciona e o que realmente influencia o descanso, contamos com a presença do psiquiatra Henrique Prata Ribeiro. O especialista partilhou conselhos práticos para melhorar a qualidade do sono e esclareceu alguns mitos comuns sobre dormir bem.

Mais Vistos

Fora do «Secret Story», Rui revela a Cristina Ferreira o que ninguém sabia até agora

Dois às 10
Hoje às 11:51
1

Rui, do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:46
2
05:16

O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa

Secret Story
Hoje às 00:45
3

Adolescente que matou a mãe revela novos detalhes chocantes sobre o crime

V+ TVI
Hoje às 11:01
4

Homenagem do Sporting aos adeptos

29 mar 2014, 21:20
5

Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia

Secret Story
Hoje às 13:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem

Secret Story
Há 24 min

«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética

Dois às 10
Há 1h e 39min

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»

Novelas
Há 1h e 37min

Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu

Secret Story
Há 29 min

«Isto é tão triste». Cristina Ferreira repara em pormenor pouco falado no caso do assassínio da vereadora de Vagos

Dois às 10
Há 2h e 6min

Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada

Novelas
Há 1h e 56min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Gala - 26 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Dois às 10 - Primeira entrevista de Rui após ser expulso do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 09:58

Filho de vereadora terá escondido arma do crime na campa dos avós paternos

Dois às 10
Há 3h e 1min

O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa

Secret Story
Hoje às 00:45

Fábio confronta Liliana: «Estar com uma pessoa assim... é uma coisa que não gosto»

Secret Story
Há 54 min

Pedro Jorge continua a incomodar! Fábio tira satisfações com Liliana: «A mim não me convidas»

Secret Story
Há 1h e 15min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

«És tu?»: Goucha reage ao regresso de António Leal e Silva após cirurgia estética

Dois às 10
Há 1h e 58min

TVI - Em cima da hora - 27 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 12min

TVI Jornal - 27 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Detalhe quase ignorado no caso da vereadora de Vagos vem à tona

Dois às 10
Hoje às 12:51

Imagens de Susana Gravato em vida surgem nas redes sociais. País continua em choque com crime em Vagos

Dois às 10
Hoje às 12:39

Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»

Dois às 10
Hoje às 12:04
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo

Novelas
Hoje às 08:55

Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge

Novelas
Ontem às 11:11

É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo

Novelas
Hoje às 10:03

«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender

Novelas
Ontem às 16:00

Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar

Novelas
Ontem às 08:38

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Novelas
25 out, 09:49