Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Catarina Furtado reage a rumores de romance com Carlão e intriga: “Acho estranho”

Há 45 min
Catarina Furtado reage a rumores de romance com Carlão e intriga: “Acho estranho” - TVI

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

Mais Vistos

Após três divórcios pelo mesmo motivo, famoso ator português decidiu procurar ajuda

V+ TVI
Ontem às 12:18
1

As mulheres da vida de Virgílio Castelo

V+ TVI
Ontem às 11:52
2

Manifesto político! Marisa Liz usa vestido de inspiração palestiniana

27 ago 2025, 17:48
3

«Não vou ser dramática, mas vou ser...»: Marisa Liz partilha diagnóstico que mudou a sua vida

V+ TVI
Ontem às 12:18
4

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

Novelas
9 jul 2025, 16:22
5

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Novelas
Ontem às 16:36
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Fora do Secret Story, Ana desaba em lágrimas ao ouvir palavras inéditas: «Nunca esperei isto»

Dois às 10
Ontem às 14:52

Sem papas na língua. Marcia Soares não deixa nada por dizer em relação a Ariana: «Foi apresentada...»

Secret Story
Ontem às 11:47

Marco Costa deixa "recado" a Carolina Pinto nas redes sociais? A resposta da ex-companheira não tardou

V+ TVI
28 abr, 18:41

Por esta ninguém esperava. Irmã de Eva 'abre as portas' a Diogo após traição com Ariana: «Se ele desejar...»

Secret Story
Ontem às 10:33

«Ninguém te prepara para isto...»: grávida do segundo filho, Kelly Bailey emociona seguidores

V+ TVI
28 abr, 17:56

À beira das lágrimas, Cristina Ferreira faz revelação a Ana: «Nunca o pude dizer»

Dois às 10
Ontem às 12:08

TVI PLAYER

Sara abre o coração para falar sobre Hugo e não esconde a desilusão: «A insinuar que eu não valia a pena...»

Secret Story
Ontem às 23:02

Secret Story - Desafio Final - Extra - 30 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: Inesperadamente, Ana ajuda Melanie

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Secret Story - Desafio Final - Especial - 29 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Inédito. Canção de Flávia passa na festa e esta é a reação dos concorrentes

Secret Story
Hoje às 00:06

Terra Forte: Maria de Fátima recebe uma proposta mortal

Terra Forte
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Ana Rita Clara revela projeto de vida para travar perigos digitais: «É uma missão de todos»

Bom dia Alegria
Há 19 min

Maria João Ruela e o tiro que mudou a sua vida no Iraque

Bom dia Alegria
Há 34 min

Maria João Ruela revela detalhes inéditos da cobertura da morte de Diana

Bom dia Alegria
Há 38 min

Figura pública aparece em evento com alarme na roupa

Dois às 10
Há 40 min

Diogo Piçarra oferece presente milionário a Mel Jordão

Dois às 10
Há 41 min

Catarina Furtado reage a rumores de romance com Carlão e intriga: “Acho estranho”

Dois às 10
Há 45 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana confessa a André o que sente por ele

Novelas
Ontem às 09:20

Vem aí em «Terra Forte»: Há uma testemunha que viu Flor a ser atirada do cruzeiro?

Novelas
Ontem às 11:06

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Novelas
Ontem às 16:36

Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional

Novelas
28 abr, 17:03

Após dar à luz, Inês Aires Pereira recebe um presente que tem um detalhe tocante

Novelas
Ontem às 14:32

Vem aí em «Amor à Prova»: Acabou o sossego! Carlos jura vingança, após Amália confessar que o usou

Novelas
Ontem às 10:38