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Catarina Furtado reage a rumores de romance com Carlão e intriga Cláudio Ramos: “Acho estranho”

Há 2h e 22min
Catarina Furtado reage a rumores de romance com Carlão e intriga Cláudio Ramos: “Acho estranho” - TVI

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

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