Celebrou o 10º aniversário internado no IPO - «A ala pediátrica é um sítio onde se vê muita força»

Ontem às 11:51

No «Dois às 10», fomos com Paulo Ponte até ao IPO de Lisboa e subimos até ao sétimo piso (ala pediátrica), onde ele esteve internado cerca de dois meses em criança. Paulo começa por revelar que hoje tem 35 anos e que entrou ali pela primeira vez aos 9 anos, após ser diagnosticado com uma leucemia. Recorda que os primeiros dias de internamento foram muito difíceis e que após duas semanas teve que ficar completamente isolado, não podendo sequer estar com outras crianças ou receber visitas. As únicas pessoas com quem tinha contacto era com o pessoal médico e auxiliar, além da mãe que podia estar a acompanhá-lo. Paulo recorda com tristeza que esse isolamento apanhou o dia de aniversário dele, tendo por isso completado 10 anos só na companhia da mãe que na altura se encontrava grávida da filha mais nova. O jovem recorda ainda que essa fase foi a mais complicada a nível de tratamento, tendo sofrido bastante.