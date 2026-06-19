Célia recorda a trágica perda do filho Duarte: «Temo deixar de sentir o cheiro dele nos pertences»

Há 1h e 33min

No «Dois às 10», Duarte , de 29 anos, desenvolveu uma depressão grave. A família descobriu as suas intenções quando a irmã encontrou uma corda e uma carta de despedida no seu quarto.

A partir daí, a mãe, Célia Costa , passou a viver em vigilância constante e com medo diário. Apesar de ter pedido ajuda e de ter internado o filho, Duarte acabou por pôr fim à vida a 26 de setembro de 2025, no armazém onde trabalhava, apenas uma semana após ter tido alta e regressado ao trabalho.

Hoje, em sofrimento e luto profundo, Célia recorda a tragédia e lê as palavras de despedida deixadas pelo filho.