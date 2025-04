Chamaram-lhe bicho quando era criança: «Disse à minha mãe que não merecia viver»

Ontem às 11:57

No «Dois às 10», Ema partilhou a sua história de vida marcada por um angioma facial. Desde a infância, Ema sentiu-se diferente, uma perceção que se intensificou com o passar dos anos. «Cheguei a dizer para a minha mãe que eu não merecia viver», confessa, revelando a dor de se sentir excluída e sem esperança. A luta contra o angioma não foi apenas física, mas também emocional. Os olhares de pena e nojo, inclusive de pessoas mais velhas, marcaram a sua jornada. A falta de autoestima e a comparação com outras meninas da sua idade agravaram o sofrimento. Ema questionava-se sobre o porquê de ter sido escolhida para enfrentar essa condição, uma pergunta que nem os médicos conseguiam responder. A busca por tratamento foi árdua, com a mãe de Ema a procurar ajuda em diversos hospitais. Ema recorda o início dos tratamentos a laser no Hospital de São João do Porto para remover o angioma, um processo que começou aos 17 anos e continua até hoje, aos 24. A jovem descreve as dolorosas injeções para retirar o excesso de sangue, um procedimento que, apesar do desconforto, era essencial para o tratamento. «Doía muito», recorda, evidenciando a sua determinação em enfrentar as dificuldades. Ema explica que os tratamentos são realizados a cada três meses e que o foco atual é uma zona específica do rosto. A sua história é um exemplo de perseverança e esperança, mostrando que, apesar dos desafios, é possível encontrar a autoaceitação e a confiança. Saiba mais em TVI Player