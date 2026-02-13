Cheias em Coimbra. Direto de jornalista da TVI toca Cristina Ferreira: "O que acaba de fazer é um exercício perfeito do que é ser jornalista"

Há 33 min

No “Dois às 10”, comentamos as cheias que assolam Coimbra e analisam o impacto devastador das recentes depressões em Portugal. As áreas potencialmente afetadas incluem a zona ribeirinha de Torres do Mondego, Ceira, Conraria, Portela do Mondego, Quinta da Portela, Rossio de Santa Clara e toda a cota baixa da freguesia, bem como a Baixa de Coimbra e as ribeiras de Coselhas, Eiras, Fornos, Covões e Casais.

O temporal provocado pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta já causou 16 mortos, centenas de feridos e desalojados, além de danos materiais significativos: casas, empresas e equipamentos destruídos, árvores e estruturas caídas, estradas e escolas encerradas, cortes de energia, água e comunicações, e graves inundações. As regiões mais afetadas são o Centro, Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou medidas de apoio que podem chegar aos 2,5 mil milhões de euros, numa tentativa de mitigar os efeitos desta tragédia.