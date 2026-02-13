Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cheias em Coimbra. Direto de jornalista da TVI toca Cristina Ferreira: "O que acaba de fazer é um exercício perfeito do que é ser jornalista"

Há 33 min
Cheias em Coimbra. Direto de jornalista da TVI toca Cristina Ferreira: "O que acaba de fazer é um exercício perfeito do que é ser jornalista" - TVI

No “Dois às 10”, comentamos as cheias que assolam Coimbra e analisam o impacto devastador das recentes depressões em Portugal. As áreas potencialmente afetadas incluem a zona ribeirinha de Torres do Mondego, Ceira, Conraria, Portela do Mondego, Quinta da Portela, Rossio de Santa Clara e toda a cota baixa da freguesia, bem como a Baixa de Coimbra e as ribeiras de Coselhas, Eiras, Fornos, Covões e Casais.

O temporal provocado pelas depressões Kristin, Leonardo e Marta já causou 16 mortos, centenas de feridos e desalojados, além de danos materiais significativos: casas, empresas e equipamentos destruídos, árvores e estruturas caídas, estradas e escolas encerradas, cortes de energia, água e comunicações, e graves inundações. As regiões mais afetadas são o Centro, Lisboa e Vale do Tejo e o Alentejo.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 em 68 concelhos e anunciou medidas de apoio que podem chegar aos 2,5 mil milhões de euros, numa tentativa de mitigar os efeitos desta tragédia.

Mais Vistos

Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais

V+ TVI
11 fev, 13:05
1

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
2

Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar

1ª Companhia
10 fev, 10:37
3

Cristina Ferreira revela experiência única que viveu com os seus «dois amores»

1ª Companhia
31 jan, 15:11
4

Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»

Dois às 10
Há 1h e 18min
5
03:59

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”

Dois às 10
Há 3h e 6min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Pela primeira vez, Marcia Soares e Francisco Monteiro admitem envolvimento: «Tínhamos de tirar a prova dos nove»

Dois às 10
Há 1h e 18min

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Há 3h e 1min

O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto

1ª Companhia
Há 44 min

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
Ontem às 15:48

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»

1ª Companhia
Há 1h e 39min

O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»

Novelas
Ontem às 16:22

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

Dois às 10
Há 1h e 32min

Francisco Monteiro e Marcia Soares explicam estado da relação - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 49 min

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

Dois às 10
Há 1h e 38min

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

Dois às 10
Há 1h e 23min

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

Dois às 10
Há 58 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher

Dois às 10
Há 25 min

Palavras de homem que matou os filhos 8 e 12 anos antes do homicídio causam choque

Dois às 10
Há 25 min

“É assustador”. Cristina Ferreira reage a caso de homem que matou os dois filhos por vingança contra a mulher

Dois às 10
Há 29 min

Cheias em Coimbra. Direto de jornalista da TVI toca Cristina Ferreira: "O que acaba de fazer é um exercício perfeito do que é ser jornalista"

Dois às 10
Há 33 min

Após a perda do filho com apenas um mês, Maria e o marido passaram a ser uma família de acolhimento: "Estava destinado a ser nosso"

Dois às 10
Há 48 min

Francisco Monteiro e Marcia Soares explicam estado da relação - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 49 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?

Novelas
Hoje às 09:00

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque

Novelas
Há 3h e 29min

Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras

Novelas
Ontem às 15:11

Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente

Novelas
9 fev, 16:21

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?

Novelas
Há 3h e 1min