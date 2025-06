Choque no mundo do futebol: Barbeiro dos futebolistas mata mulher

Há 2h e 8min

No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano, em direto de Setúbal, acompanha o caso do homicídio de uma mulher de 26 anos, alegadamente esfaqueada pelo ex-companheiro, um barbeiro conhecido por cortar o cabelo de vários jogadores de futebol. O suspeito, Gustavo, foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva. Uma vizinha, Cristina Lobo, mostra-se surpreendida com o sucedido, descrevendo Gustavo como um rapaz pacato e trabalhador. Saiba mais em TVI Player