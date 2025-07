Há 1h e 28min

No «Dois às 10», foi dado destaque a uma notícia chocante: cinco violadores foram detidos no mesmo dia, num conjunto de casos que deixou Cristina Ferreira e todos os presentes no estúdio visivelmente abalados. A apresentadora não escondeu a sua consternação perante a gravidade das situações relatadas, sublinhando o impacto destas histórias na sociedade e a necessidade urgente de garantir segurança, justiça e apoio às vítimas.