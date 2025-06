Há 1h e 19min

No «Dois às 10», Cinha Jardim comenta a expulsão de Nuno do «Big Brother». A comentadora considerou a expulsão injusta e afirmou que Nuno deu muito ao programa, acabando por a comparar com outra concorrente que acredita que pouco tem dado à casa mais vigiada do país. Saiba mais em TVI Player