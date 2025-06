Cinha Jardim e a sua frase «de marca»:«É caso para dizer: minhas ricas filhas!»

Hoje às 10:57

No «Dois às 10», a celebração do aniversário de Pimpinha Jardim ganha um brilho especial com a presença da mãe, irmã e sobrinha. A surpresa organizada por Cinha e Isaurinha encheu o estúdio de alegria e emoção. A decisão de convidar pessoas importantes para cantar os parabéns demonstra o carinho e a importância de Pimpinha para todos. A emoção contagiou a todos, culminando no tradicional «Parabéns a você», cantado em uníssono com votos de felicidades e muitos anos de vida. Saiba mais em TVI Player