Há 2h e 54min

No «Dois às 10», Cinha Jardim comenta a entrada de Adrielle na casa. A comentadora afirma que a nova concorrente «entrou com muito espaço e ocupa muito espaço», destacando a sua beleza, elegância, e presença marcante. Jardim acredita que a brasileira vai causar impacto no jogo. Saiba mais em TVI Player