Cláudio Ramos acredita no reatamento de Liliana Zé: «Uma relação com projetos de futuro não deve acabar pelo desejo sexual»

Há 1h e 7min

No «Dois às 10», fazemos o rescaldo da 4.ª gala do «Secret Story 9». Foi uma noite cheia de emoções, surpresas e momentos que deram muito que falar. Para comentar tudo o que aconteceu — desde as nomeações às novas rivalidades na casa — contamos com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que analisam cada detalhe e não deixam passar nada em branco.