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Cláudio Ramos admite revolta e, por isso, fez questão de convidar estas pessoas para o seu programa

Há 46 min
Cláudio Ramos admite revolta e, por isso, fez questão de convidar estas pessoas para o seu programa - TVI

No “Dois às 10”, abordamos a realidade dos doentes oncológicos após o chumbo das propostas de lei, a 13 de março, que pretendiam garantir o pagamento da baixa a 100%. Atualmente, o subsídio de doença varia entre os 55% e os 75% do vencimento, deixando muitas famílias em situação de grande fragilidade.

Olga e Neuza partilham na primeira pessoa as dificuldades de lutar contra a doença enquanto enfrentam uma quebra significativa nos rendimentos, num testemunho marcado pela força e pela dura realidade financeira.

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