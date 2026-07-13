Cláudio Ramos aponta erro que pode ter ditado expulsão de Mariana Salgueiro: "Acho que fez uma coisa errada"

Há 3h e 5min

No “Dois às 10”, Cláudio Ramos analisa a expulsão de Mariana Salgueiro do “Big Brother Verão” e aponta aquele que considera ter sido um dos principais erros da concorrente ao longo do jogo. Em conversa com Cristina Ferreira, Adriano Silva Martins, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz, o apresentador explica porque acredita que essa decisão poderá ter pesado na votação do público e comenta as consequências da saída da concorrente.