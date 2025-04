Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

1 abr, 10:16

No «Dois às 10», Cláudio Ramos dança valsa com Daniela e afirma que nos bailaricos não havia quem não quissesse dançar com ele. Daniela destacou como a dança pode trazer paz, mudar vidas e fortalecer relacionamentos, exemplificando com a história de um casal de amigos. A conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos realçou os benefícios emocionais e sociais da dança e como ela pode ser uma ferramenta poderosa para a construção de relações mais fortes e significativas. Saiba mais em TVI Player