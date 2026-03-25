Cláudio Ramos confronta Merche Romero sobre os rumores do fim do casamento

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No “Dois às 10”, Merche Romero partilha um dos momentos mais difíceis da sua vida. No dia 4 de janeiro de 2026, perdeu o irmão, Óscar Romero, vítima de um ataque cardíaco — uma perda profunda de quem era não só família, mas também o melhor amigo, confidente e um dos grandes pilares da sua vida. Entre dor e saudade, permanece a força de um amor incondicional que nem o tempo nem a ausência conseguem apagar, porque, como a própria diz, “o amor não morre”.