Há 1h e 21min

No «Dois às 10», Cláudio Ramos questionou Nuno Brito sobre o seu estado de espírito após a sua saída da casa do «Big Brother». Cláudio Ramos notou que o ex-concorrente parecia cansado e questionou se ele estava a sentir o peso da sua participação no programa e se teria desistido. Saiba mais em TVI Player