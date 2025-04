Cláudio Ramos defende concorrente do «Big Brother» e Cinha Jardim afirma: «Foste enrolado por ela»

Há 46 min

No «Dois às 10», a discussão entre Adrielle e Micael aqueceu o estúdio. Adrielle, recém-chegada a Portugal, teve uma conversa com Micael e usou a palavra «galinha» o que gerou uma forte reação da parte do visado. Os comentadores discutiram se a palavra tinha ou não uma conotação ofensiva no Brasil, terra natal de Adrielle, e se o facto de Adrielle ser brasileira a isentava da responsabilidade de conhecer os costumes em Portugal. A troca de farpas intensificou-se, com Adrielle a chamar Micael de «lixo» e este a acusá-la de estar a fazer jogo com Luís. Saiba mais em TVI Player