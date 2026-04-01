Cláudio Ramos disponibiliza-se para pagar fisioterapia a convidada que deixou de andar devido a cancro agressivo

1 abr, 11:31

No “Dois às 10”, conhecemos a história de Sandra, que há quatro anos foi diagnosticada com cancro na coluna. Após entrar em remissão, acreditava ter ultrapassado a fase mais difícil, mas os efeitos dos tratamentos acabaram por lhe retirar a capacidade de andar. Ao seu lado está Adriana, a filha mais velha, que apesar de ter apenas 18 anos e estudar longe de casa, não baixa os braços. Determinada e incansável, continua a apoiar a família e luta por conseguir garantir à mãe o acesso às terapias intensivas de que tanto precisa, numa história de amor, coragem e resiliência que promete emocionar.