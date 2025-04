Cláudio Ramos e as coincidências: «Preparem-se para o pior!»

Há 2h e 26min

No «Dois às 10», Cristina Ferreira brinca com as coincidências das ausências de Cláudio Ramos e os eventos que marcam esses dias. Na semana passada, Cláudio Ramos não esteve presente e coincidiu com o falecimento do Papa Bento XVI. Ontem, o apresentador voltou a faltar e ocorreu um apagão geral. Cristina Ferreira, em tom de brincadeira, questiona o que poderá acontecer na próxima ausência de Cláudio Ramos e avisa os telespectadores para se prepararem para o pior, causando gargalhadas em estúdio. Saiba mais em TVI Player