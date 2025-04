Cláudio Ramos e Cristina Ferreira debatem polémica do «Big Brother»: «É um reflexo da sociedade»

Ontem às 10:12

No «Dois às 10», o debate centra-se no comportamento dos participantes do "Big Brother". Cláudio Ramos defende que a conversa polémica reflete a sociedade atual obcecada pela imagem. Luísa Castel-Branco discorda e enfatiza que os participantes, como figuras públicas, devem ter cuidado com os seus comentários. Cristina Ferreira levanta a questão da responsabilidade individual e a importância da educação para promover o respeito pelo corpo alheio. A conversa explora a influência do programa na formação de opiniões e comportamentos, especialmente nos jovens. Saiba mais em TVI Player