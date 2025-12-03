Cláudio Ramos entra em discórdia com Susana Dias Ramos sobre bens matrimoniais: «Fiquei enervado por causa de ti»

Há 56 min

No «Dois às 10», o espírito natalício inspira conversas ainda mais especiais sobre sentimentos, relações e afetos. Com a época a aproximar-se, reabrimos o consultório dos Doutores do Amor para ouvir dúvidas, partilhar histórias e procurar respostas para os desafios do coração. Desta vez, contamos com a presença e orientação de Susana Dias Ramos, que ajuda os espectadores a navegar emoções, fortalecer laços e viver o amor com mais confiança e equilíbrio.