No «Dois às 10», recebemos Carolina Braga, ex-concorrente do «Big Brother 2025», para falar sobre a sua vida depois da experiência, e também sobre o fim do namoro com Diogo Bordin. Cláudio Ramos aproveitou para esclarecer o relacionamento do ex-concorrente com António Leal e Silva.
Cláudio Ramos esclarece relação entre António Leal e Silva e..... Diogo Bordin
Há 1h e 54min
