Cláudio Ramos expõe situação insólita que envolve Maria Cerqueira Gomes: «Veio de avião e as flores ficaram no Porto»

Hoje às 10:05
Cláudio Ramos expõe situação insólita que envolve Maria Cerqueira Gomes: «Veio de avião e as flores ficaram no Porto» - TVI

Nesta terça-feira, o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, foi palco de uma emissão especial transmitida pela TVI, intitulada "Há Festa no Hospital". O evento solidário teve como objetivo angariar fundos para a aquisição de material e equipamentos cirúrgicos destinados às áreas de neurocirurgia pediátrica e gastroenterologia pediátrica, reforçando o compromisso com a melhoria das condições médicas para os mais jovens.

Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo

V+ TVI
Hoje às 10:49
03:09

Quem é que te atrai mais nesta casa?: A questão que deixou Leandro 'tímido' e a resposta que ninguém esperava

Secret Story
Hoje às 12:26
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Dois às 10
Há 1h e 59min
Tinha um bom casamento, mas não era feliz: «Encontrei o amor onde menos esperava»

V+ TVI
Ontem às 09:24
“Príncipe Encantado” de reality show morre aos 42 anos e pedido da família emociona fãs

Secret Story
Hoje às 11:02
02:30

Discussão na madrugada: Marisa toca num tema 'sensível' e Pedro vai dormir no outro quarto

Secret Story
Hoje às 10:29
Este foi o concorrente expulso da noite! Saiba quem abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Ontem às 00:17

Conheça a Aldeia Natal portuguesa destacada pela imprensa internacional - e que muitos ainda não conhecem

V+ TVI
Ontem às 12:32

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

Dois às 10
5 dez, 15:55

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

Dois às 10
5 dez, 15:22

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?

Novelas
5 dez, 08:58

Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje lamenta a falta de oportunidades

V+ TVI
5 dez, 20:29

Estalou o verniz! Liliana passa-se com comentário de Pedro Jorge

Secret Story
Há 1h e 27min

Secret Story 9 - Extra - 8 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: JD aparece na casa de Mariana?

A Protegida
Ontem às 23:10

Terra Forte: Maria de Fátima faz uma homenagem sinistra a Vivi

Terra Forte
Ontem às 22:10

Secret Story 9 - Especial - 8 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Secret Story 9 – Gala – 7 de dezembro de 2025

Secret Story
7 dez, 21:50
Depois de reviravolta na sua vida, Catarina Siqueira confessa: «Estou num momento mais sensível»

Há Festa no Hospital
Há 59 min

Enfermeira é homenageada. E a reação é comovente: «Tenho tido encontros bonitos na nossa capela»

Há Festa no Hospital
Há 1h e 45min

Goucha em momento hilariante diz: «Eu valho por 6 apresentadores»! Reação no estúdio é viral

Funtástico
Há 1h e 47min

Testemunho emocionante. Hospital devolveu-lhe a vida e, agora, é Miguel quem surpreende os que cuidaram dele

Dois às 10
Há 2h e 18min

TVI Jornal - 9 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Em conversa com jornalista da TVI, Maria Cerqueira Gomes faz confissão: «Fico muito nervosa»

Há Festa no Hospital
Hoje às 12:45
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
4 dez, 10:27

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra repreende Maria de Fátima por salvar a vida de Flor

Novelas
Hoje às 10:39

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Sammy ameaça expulsar António e Flor

Novelas
6 dez, 10:25

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é ameaçada com uma navalha

Novelas
Hoje às 10:05

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

Novelas
Há 29 min

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Novelas
Há 47 min